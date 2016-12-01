Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 2,2%

Стоимость нефти марки Brent выросла в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на 2,2% и составила $53,4 за баррель.



Выше отметки в $53 нефть этой марки торгуется впервые с 19 октября текущего года, пишет «Русская планета» со ссылкой на данные торгов.

Биржевой курс доллара на фоне роста котировок нефти снизился на 0,58% — до 63,77 рублей, а евро — на 0,36% — до 67,74 рублей.

Напомним, на пятницу ЦБ России установил официальный курс доллара к рублю на отметке 63,6807 рубля, евро — 67,6162 рубля.



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составит 65,4517 рубля.