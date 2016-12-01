Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 2,2%

Выше отметки в $53 за баррель цена не поднималась с 19 октября 2016 года

Стоимость нефти марки Brent выросла в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на 2,2% и составила $53,4 за баррель.

Выше отметки в $53 нефть этой марки торгуется впервые с 19 октября текущего года, пишет «Русская планета» со ссылкой на данные торгов.

Биржевой курс доллара на фоне роста котировок нефти снизился на 0,58%  до 63,77 рублей, а евро  на 0,36%  до 67,74 рублей.

Напомним, на пятницу ЦБ России установил официальный курс доллара к рублю на отметке 63,6807 рубля, евро — 67,6162 рубля. 

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составит 65,4517 рубля.

Читайте также:

Экономике требуется прорыв

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 2,2%

Выше отметки в $53 за баррель цена не поднималась с 19 октября 2016 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке