СБУ завела на Охлобыстина дело за «создание террористической группы»

Служба безопасности Украины (СБУ) завела на российского актера Ивана Охлобыстина уголовное дело по статье «Создание террористической группы», после того как он получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины», — написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Федеральное агентство новостей».

Гитлянская подчеркнула, что это было сделано после «публичной поддержки Охлобыстиным идей «русского мира», радостного приветствия «русской весны» в Украине, а также высказываний в поддержку деятельности террористической структуры ДНР».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уже обратился к Евросоюзу, США, Израилю и Японии, попросив внести актера в список лиц, «которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира».

Ранее стало известно, что Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР из рук главы республики Александра Захарченко.

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