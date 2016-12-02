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Семин принял решение перевести Самедова в дубль «Локомотива»

Главный тренер «железнодорожников» также заявил, что не выгонял его с базы клуба

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил о переводе полузащитника команды Александра Самедова в дубль.

«Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой», — цитирует слова наставника железнодорожников ТАСС.

«Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд», — сказал Семин, отметив, что если этого не произойдет, то Самедов останется в дубле.

Он также отметил, что не знает о том, стоит ли рассчитывать на игрока во второй части чемпионата.

«Тут всё зависит от него, не от меня», — подчеркнул Семин.

Кроме того, наставник «Локомотива» опроверг ранее информацию о том, что он выгнал Самедова с клубной базы «Локомотива» в Баковке.

Ранее «Известия» писали, что переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» — дело практически решенное. По данным источника, контракт футболиста с красно-белыми будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1», а его ежегодный оклад составит порядка €2,4 млн.

На почве этого, по информации «Известий», и возник конфликт между тренером и 32-летним игроком.

Напомним, Алекснадр Самедов является воспитанником футбольной школы московского «Спартака». После перехода Владимира Быстрова в 2005 году футболиста продали в столичный «Локомотив» за €3,4 млн. Самедов также провел один сезон в «Москве» и три года отыграл за «Динамо». 

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Семин принял решение перевести Самедова в дубль «Локомотива»

Главный тренер «железнодорожников» также заявил, что не выгонял его с базы клуба

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