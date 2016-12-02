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Подозреваемый в убийстве родителей в США имеет российское гражданство

Об этом заявили в посольстве РФ

В посольстве РФ подтвердили наличие российского гражданства у подростка, которого подозревают в убийстве приемных родителей в США.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского диппредставительства Николая Ланохина.

По его словам, подросток приехал в США из Пермской области в 2005 году и был сразу поставлен на консульский учет.

Ранее в посольстве заявляли, что в случае, если юноша окажется россиянином, ему будет предоставлена необходимая правовая помощь со стороны РФ.

Напомним, 17-летний подросток по имени Карл, усыновленный в России американской парой, застрелил своих приемных родителей в техасском городе Кроули.

Сейчас он находится в тюрьме по обвинению в двойном убийстве. За него назначен залог в $200 тыс. Мотивы его поступка устанавливаются. 

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Подозреваемый в убийстве родителей в США имеет российское гражданство

Об этом заявили в посольстве РФ

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