Подозреваемый в убийстве родителей в США имеет российское гражданство

В посольстве РФ подтвердили наличие российского гражданства у подростка, которого подозревают в убийстве приемных родителей в США.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского диппредставительства Николая Ланохина.



По его словам, подросток приехал в США из Пермской области в 2005 году и был сразу поставлен на консульский учет.

Ранее в посольстве заявляли, что в случае, если юноша окажется россиянином, ему будет предоставлена необходимая правовая помощь со стороны РФ.

Напомним, 17-летний подросток по имени Карл, усыновленный в России американской парой, застрелил своих приемных родителей в техасском городе Кроули.

Сейчас он находится в тюрьме по обвинению в двойном убийстве. За него назначен залог в $200 тыс. Мотивы его поступка устанавливаются.

