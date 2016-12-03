МИД Китая сделал жесткое представление США из-за разговора Трампа

МИД Китая сделал жесткое представление Вашингтону в связи с телефонным разговором избранного президента США Дональда Трампа и главой Тайваня Цай Инвэнь. Об этом в субботу сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.



Ранее «Известия» сообщили, что республиканец поговорил по телефону с главой Китайской Республики. Предположительно, этот телефонный разговор стал первым разговором между президентом США и главой Тайваня после разрыва дипломатических связей двух стран в 1979 году.

«Мы уже обратили внимание на соответствующие сообщения и уже сделали жесткое представление американской стороне», — говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Гэн Шуан заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, и правительство народной республики — единственное легитимное правительство, представляющее Китай.

При этом сам избранный президент, комментируя прошедший телефонный разговор, сообщил, что Цай Инвэнь позвонила ему сама.

«Интересно: США продает Тайваню военную технику на миллиарды долларов, а я не должен принимать поздравительный звонок», — написал республиканец на своей странице в Twitter.

Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2016 г.