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МИД Японии: вопрос о Курилах нужно решать на взаимоприемлемой основе

Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул необходимость преодолеть расхождения сторон на переговорах

Москва и Токио должны решать вопрос о принадлежности южных Курильских островов посредством диалога на взаимоприемлемой основе, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается передачи островов Хабомаи и Шикотан... я считаю, что важно исходить и основываться на соглашении (президентов Японии и РФ. — Прим.) Синдзо Абэ и Владимира Путина от апреля 2013 года», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел.

Он также подчеркнул необходимость «преодолеть расхождения сторон на переговорах и окончательно решить вопрос во взаимоприемлемой форме».

Власти Японии претендуют на четыре Курильских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. При этом мирный договор между странами так и не был заключен.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о размещении Россией ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курильских островах в рамках плана по обеспечению национальной безопасности. После этого МИД Японии заявил протест Москве и пообещал «ответить соответствующим образом».

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

МИД Японии: вопрос о Курилах нужно решать на взаимоприемлемой основе

Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул необходимость преодолеть расхождения сторон на переговорах

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