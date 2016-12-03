МИД Японии: вопрос о Курилах нужно решать на взаимоприемлемой основе

Москва и Токио должны решать вопрос о принадлежности южных Курильских островов посредством диалога на взаимоприемлемой основе, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Что касается передачи островов Хабомаи и Шикотан... я считаю, что важно исходить и основываться на соглашении (президентов Японии и РФ. — Прим.) Синдзо Абэ и Владимира Путина от апреля 2013 года», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел.

Он также подчеркнул необходимость «преодолеть расхождения сторон на переговорах и окончательно решить вопрос во взаимоприемлемой форме».

Власти Японии претендуют на четыре Курильских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. При этом мирный договор между странами так и не был заключен.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о размещении Россией ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курильских островах в рамках плана по обеспечению национальной безопасности. После этого МИД Японии заявил протест Москве и пообещал «ответить соответствующим образом».