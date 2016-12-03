В Бразилии проходит церемония прощания с футболистами «Шапекоэнсе»

Церемония прощания с погибшими футболистами клуба «Шапекоэнсе» проходит на стадионе в бразильском городе Шапеко. В траурных мероприятиях принимают участие тысячи человек, сообщают местные СМИ.



Как передает телеканал «Глобу», тела погибших спортсменов были доставлены в Шапеко самолетами ВВС Бразилии.

По оценкам клуба «Шапекоэнсе», проститься с жертвами авиакатастрофы придут около 100 тыс. человек. Отмечается, что очередь к стадиону растянулась еще до рассвета.

28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, на борту которого находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», потерпел крушение у населенного пункта Эль-Гордо рядом с муниципией Ла-Унион департамента Антиокия. Шести находившимся на борту удалось пережить авиакатастрофу. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать недостаточный запас топлива.