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В Бразилии проходит церемония прощания с футболистами «Шапекоэнсе»

По оценкам футбольного клуба, траурные мероприятия посетят 100 тыс. человек

Церемония прощания с погибшими футболистами клуба «Шапекоэнсе» проходит на стадионе в бразильском городе Шапеко. В траурных мероприятиях принимают участие тысячи человек, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал «Глобу», тела погибших спортсменов были доставлены в Шапеко самолетами ВВС Бразилии.

По оценкам клуба «Шапекоэнсе», проститься с жертвами авиакатастрофы придут около 100 тыс. человек. Отмечается, что очередь к стадиону растянулась еще до рассвета.

28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, на борту которого находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», потерпел крушение у населенного пункта Эль-Гордо рядом с муниципией Ла-Унион департамента Антиокия. Шести находившимся на борту удалось пережить авиакатастрофу. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать недостаточный запас топлива.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

В Бразилии проходит церемония прощания с футболистами «Шапекоэнсе»

По оценкам футбольного клуба, траурные мероприятия посетят 100 тыс. человек

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