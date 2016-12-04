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Главарь дагестанского бандподполья уничтожен в пригороде Махачкалы

Сотрудники ФСБ и МВД также ликвидировали четверых его сообщников

В Дагестане, в пригороде Махачкалы, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с полицейскими ликвидировали главаря бандподполья и четверых его сообщников. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

«Среди нейтрализованных бандитов опознан главарь «Вилайята Кавказ» МТО «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) Асельдеров Рустам Магомедович, 1981 г.р. («Абу Мухаммад») и четверо боевиков из его ближайшего окружения»,— говорится в сообщении.

Ранее «Известия» писали, что после ликвидации боевиков в Назрани, в  доме, где они укрывались, были найдены флаг террористической организации ИГ и самодельные бомбы.

Напомним, два участника бандподполья были уничтожены утром 24 ноября в Назрани. Во время спецоперации также погибли два сотрудника ФСБ. 

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Главарь дагестанского бандподполья уничтожен в пригороде Махачкалы

Сотрудники ФСБ и МВД также ликвидировали четверых его сообщников

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