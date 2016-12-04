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В Сантьяго-де-Куба проходит массовый митинг памяти Фиделя Кастро

На мероприятии присутствуют президенты Боливии и Венесуэлы Эво Моралес и Николас Мадуро, а также экс-президент Бразилии Дилма Русеф

Тысячи людей собрались на площади Антонио Масео кубинского города Сантьяго-де-Куба для того, чтобы почтить память лидера кубинской революции Фиделя Кастро, ушедшего из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. 

Как сообщает агентство «Интерфакс», на митинге присутствуют председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, а также иностранные гости, среди которых президенты Боливии и Венесуэлы Эво Моралес и Николас Мадуро, а также экс-президент Бразилии Дилма Русеф. 

Отмечается, что Урна с прахом Фиделя Кастро, проделав путь по стране, накануне прибыла в Сантьяго-де-Кубу, где команданте будет захоронен в воскресенье 4 декабря.

Напомним, Фидель Кастро скончался вечером, 25 ноября, в возрасте 90 лет. 

Ранее«Известия» писали, что улицы Фиделя Кастро могут появиться в ближайшее время в трех городах России: Москве, Махачкале и Сочи. В столице улицу в честь команданте могут открыть по рекомендации президента России или мэра города. 

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

В Сантьяго-де-Куба проходит массовый митинг памяти Фиделя Кастро

На мероприятии присутствуют президенты Боливии и Венесуэлы Эво Моралес и Николас Мадуро, а также экс-президент Бразилии Дилма Русеф

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