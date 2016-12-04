Налоговые органы расследуют дело футболиста Роналду

Налоговая органы в Испании проведут расследование по сообщениям об уклонении известного футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду от уплаты налогов. Об этом в воскресенье заявил госсекретарь Испании по финансам Хосе Энрике Фернандеса де Мойи.



Ранее немецкое издание Spiegel опубликовало данные портала Footbal leaks, согласно которым известный футболист на протяжении нескольких лет скрывал свои доходы от налогообложение с помощью офшорных фирм. Информаторы интернет-платформы утверждают, что спортсмен провел через них около 75 млн евро.

«В налоговых органах Испании работают настоящие профессионалы, и расследование в отношении Роналду будет проводиться точно так же, как и в отношении любого гражданина Испании, в соответствии с их полномочиями в данном вопросе», — приводит газета AS слова госсекретаря.

Кроме того, в махинациях на сумму 12 млн евро с использованием офшорных схем также обвинили тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Португальский футболист Криштиану Роналду находится на четвертой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes в 2015 году.