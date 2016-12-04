Путин рассказал о причинах «арабской весны»

Отказ ряда ключевых стран в мировом сообществе следовать нормам международного права в угоду своим геополитическим интересам привел к «арабской весне». Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.



В интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ глава государства отметил, что ранее академик Евгений Примаков предупреждал о негативных последствиях массовых акций протеста «арабской весны», которые прошли в 2011 году. Они привели к переворотам в Тунисе, Египте и Йемене, гражданским войнам в Ливии и Сирии, а также к массовым демонстрациям в Алжире, Ираке, Марокко и других странах.

«Уверен, что если бы тогда прислушались, то, может быть, такого развития ситуации и не было бы», — сообщил президент.

Вместе с тем российский лидер пояснил, что Москва тогда не могла коренным образом повлиять на развитие ситуации.

«Ключевые игроки на международной арене предпочитали уже не ориентироваться на нормы международного права, а предпочитали исходить уже из своих геополитических интересов и ставили именно это во главу угла своей практической деятельности на международной арене», — заключил Владимир Путин.

Ранее в ходе форума «Примаковские чтения» президент России заявил о необходимости создать широкий фронт по борьбе с терроризмом.