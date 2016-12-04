Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Число погибших в перестрелке силовиков на Украине возросло до шести

В больнице скончался еще один полицейский

Число погибших сотрудников полиции в результате перестрелки между правоохранителями в поселке Княжичи Киевской области возросло до шести. В больнице скончался раненый полицейский, сообщил источник правоохранительных органов.

«Умер шестой полицейский», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о гибели пяти сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации в Княжичах. Двое из них были государственной службы охраны (ГСО), еще двое работали в полиции и один был сотрудником спецподразделения КОРД.

Инцидент произошел во время операции уголовного розыска по задержанию преступной банды. Сотрудники правоохранительных органов находились в одном из частных домов и готовились к задержанию злоумышленников, когда в соседнем доме сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСО приняли полицейских за членов банды и провели задержание. Из-за возникшей неразберихи началась перестрелка.

Читайте также:

Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех женщин в Финляндии

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Число погибших в перестрелке силовиков на Украине возросло до шести

В больнице скончался еще один полицейский

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке