Число погибших в перестрелке силовиков на Украине возросло до шести

Число погибших сотрудников полиции в результате перестрелки между правоохранителями в поселке Княжичи Киевской области возросло до шести. В больнице скончался раненый полицейский, сообщил источник правоохранительных органов.

«Умер шестой полицейский», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о гибели пяти сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации в Княжичах. Двое из них были государственной службы охраны (ГСО), еще двое работали в полиции и один был сотрудником спецподразделения КОРД.

Инцидент произошел во время операции уголовного розыска по задержанию преступной банды. Сотрудники правоохранительных органов находились в одном из частных домов и готовились к задержанию злоумышленников, когда в соседнем доме сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСО приняли полицейских за членов банды и провели задержание. Из-за возникшей неразберихи началась перестрелка.