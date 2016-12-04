Медведев выразил соболезнования родным погибших при ДТП в ХМАО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибших в результате крупного ДТП с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова.

Она отметила, что премьер изучил доклад главы МЧС Владимира Пучкова о мерах по помощи пострадавшим и одобрил отправку в ХМАО спецборта МЧС, который в случае необходимости сможет доставить в Москву раненых, передает ТАСС.

«Председатель правительства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной автоаварии», — сказала она.

Ранее об отправке в ХМАО спецборта с медиками МЧС сообщил «Известиям» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. Он также отметил, что в Ханты-Мансийск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Напомним, в воскресенье на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло крупное ДТП: столкнулись автобус с детьми, возвращавшимися с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, два легковых автомобиля и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек, 23 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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