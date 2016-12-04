Движение на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск после ДТП восстановлено

Дорожники произвели расчистку трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск и восстановили движение на участке, где произошло крупное ДТП с участием автобуса, двух легковых автомобилей и грузовика, сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.

В поступившем в «Известия» сообщении сказано, что примерно до 20.17 местного времени движение на указанном участке трассы было перекрыто для проведения следственных действий. В настоящее время движение организовано по реверсивному принципу.

Кроме этого, в ведомстве сообщили о расчистке всей трассы.

«В 15.30 (время местное) дорожники произвели расчистку покрытия от снега, что подтверждают данные системы ГЛОНАСС, установленной на всех дорожных машинах подрядчика ФКУ «Уралуправтодор». Всего для расчистки и обработки трассы Р-404 привлечено 117 единиц дорожной техники. Силами ФКУ «Уралуправтодор» было организовано оповещение водителей о ДТП по 15-му каналу УКВ-диапазона», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям передвигаться по трассе с осторожностью, учитывая тяжелые погодные условия.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил, что в Ханты-Мансийск вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая будет на месте осуществлять координацию помощи пострадавшим в ДТП.

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