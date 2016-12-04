Бастрыкин вылетает в ХМАО для координации работы следователей

Глава Следственного комитета РФ возьмет под личный контроль расследование обстоятельств крупного ДТП
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направляется в Ханты-Мансийск для координации следственных действий на месте ДТП, в котором погибли дети, сообщили в ведомстве.
Как рассказала исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, глава ведомства лично проконтролирует ход следствия, передает «РИА Новости».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направляется в город Ханты-Мансийск для того, чтобы лично скоординировать ход расследования уголовного дела», — сказала она.
Напомним, ранее стало известно, что на место аварии в ХМАО вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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