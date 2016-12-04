Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Бастрыкин вылетает в ХМАО для координации работы следователей

Глава Следственного комитета РФ возьмет под личный контроль расследование обстоятельств крупного ДТП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направляется в Ханты-Мансийск для координации следственных действий на месте ДТП, в котором погибли дети, сообщили в ведомстве.

Как рассказала исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, глава ведомства лично проконтролирует ход следствия, передает «РИА Новости».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направляется в город Ханты-Мансийск для того, чтобы лично скоординировать ход расследования уголовного дела», — сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что на место аварии в ХМАО вылетает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Читайте также:

Путин соболезнует семьям погибших в ДТП под Ханты-Мансийском

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Бастрыкин вылетает в ХМАО для координации работы следователей

Глава Следственного комитета РФ возьмет под личный контроль расследование обстоятельств крупного ДТП

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке