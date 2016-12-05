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Суд перенес рассмотрение дела о махинациях в Центре имени Хруничева

В отношение фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до мая 2017 года

Суд перенес рассмотрение дела бывшего гендиректора Научно-производственного центра имени Хруничева, которого обвиняют в растрате 368 млн рублей.

Согласно заключению гособвинения, гендиректор и главный бухгалтер центра Владимир Нестеров и Михаил Якушин, а также гендиректор ЗАО «Экоправо» Дмитрий Дьяконов пользовались своим служебным положением и для заключение фиктивных договоров на оказание юридических услуг.

«Главный бухгалтер Якушин согласовывал и визировал подложные и финансовые документы, связанные с заведомо ложным указанием объемов услуг, оказанных предприятию», — приводит ТАСС слова прокурора. Их обвиняют в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Суд избрал в отношении фигурантов дела меру пресечения в виде домашнего ареста, который был продлен до мая 2017 года.

По версии следствия, Нестеров, Якушин и Дьяконов в 2008–2014 годах создали организованную группу и ежемесячно выплачивали ЗАО «Экоправо» не менее €22 тыс. за услуги, которые фактически не оказывались.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы наложил арест на имущество фигурантов дела о махинациях в Центре имени М.В. Хруничева. Его общая сумма составила более 127 млн рублей.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Суд перенес рассмотрение дела о махинациях в Центре имени Хруничева

В отношение фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до мая 2017 года

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