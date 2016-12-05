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Госдеп прокомментировал обстрел мобильного госпиталя РФ в Алеппо

В ведомстве заявили, что США не давали сирийской оппозиции координаты для нанесения ударов

США осуждают нападения на госпитали и любые объекты здравоохранения. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге в понедельник.

«Конечно, мы осуждаем любые нападения на госпитали или объекты здравоохранения», — сказал Тонер журналистам. Его слова приводит «РИА Новости».

Представитель Госдепа при этом отметил, что ведомство «не может подтвердить факт обстрела российского госпиталя в сирийском Алеппо из-за сложной ситуации с боевыми действиями на местах».

Он также добавил, что США «никогда не дают сирийской оппозиции координаты для нанесения ударов».

Ранее в понедельник российское Министерство обороны сообщило о том, что в результате атаки террористов в Алеппо погибла военнослужащая-медик из РФ, еще двое медработников получили ранения. Позже стало известно о гибели еще одной военнослужащей-медика.

Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, атаку совершили террористы так называемой сирийской оппозиции, которую поддерживают США.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Госдеп прокомментировал обстрел мобильного госпиталя РФ в Алеппо

В ведомстве заявили, что США не давали сирийской оппозиции координаты для нанесения ударов

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