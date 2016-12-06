Меркель заявила о пересмотре отношений с Россией и НАТО

Германия должна пересмотреть свои подходы к отношениям с Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил канцлер ФРГ Ангела Меркель на съезде партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Эссене во вторник.

«Мы имеем дело с ситуацией в мире, особенно в свете американских выборов, в которой подходы в мире должны быть заново сформулированы, прежде всего к таким важным вещам, как НАТО и отношения с Россией», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее Ангела Меркель заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2017 года — она в девятый раз готовится избраться председателем партии.