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Меркель заявила о пересмотре отношений с Россией и НАТО

Канцлер ФРГ отметила, что подходы должны быть заново сформулированы в свете выборов в США

Фото: TASS/AP/Martin Meissner

Германия должна пересмотреть свои подходы к отношениям с Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил канцлер ФРГ Ангела Меркель на съезде партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Эссене во вторник.

«Мы имеем дело с ситуацией в мире, особенно в свете американских выборов, в которой подходы в мире должны быть заново сформулированы, прежде всего к таким важным вещам, как НАТО и отношения с Россией», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее Ангела Меркель заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2017 года — она в девятый раз готовится избраться председателем партии.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Меркель заявила о пересмотре отношений с Россией и НАТО

Меркель заявила о пересмотре отношений с Россией и НАТОКанцлер ФРГ отметила, что подходы должны быть заново сформулированы в свете выборов в США

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