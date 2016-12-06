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Вторник,
6 декабря
2016 года
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Медведев: РФ вскоре ратифицирует соглашение о турецком потоке

По словам премьера, газопровод должен дополнить возможности по поставкам газа на европейский рынок

Россия в ближайшее время ратифицирует соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

«Хочу проинформировать, что у нас ратификация будет, так скажем, в ближайшее время», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также заявил, что Россия и Турция намерены обсуждать строительство продолжения «Турецкого потока» в Европу в плановом режиме.

«В любом случае уверен, что такого рода решения будут на пользу Европе, будут способствовать диверсификации маршрутов (поставок газа), но в то же время это не конкуренция с какими-либо другими газопроводами в том смысле, что у каждого есть свое место», — отметил премьер.

Медведев заключил, что «Турецкий поток» должен дополнить возможности по поставкам газа на европейский рынок «и в то же время застраховать европейских потребителей от существующих рисков».

Ранее сообщалось, что в рамках визита Йылдырыма в Россию также планируется поездка в Казань, где он проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в бизнес-форуме.

Напомним, Москва и Анкара подписали межправсоглашение, предполагающее строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд куб. м газа. Обе нитки планируется построить до декабря 2019 года.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Медведев: РФ вскоре ратифицирует соглашение о турецком потоке

По словам премьера, газопровод должен дополнить возможности по поставкам газа на европейский рынок

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