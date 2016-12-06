Визит турецкого премьера в Москву: хроники потепления

Во вторник, 6 декабря, состоится встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, который прибыл в Москву с рабочим визитом накануне вечером. В ходе встречи президент России и премьер-министр Турции обсудят вопросы продвижения сотрудничества в торгово-экономической сфере, говорится на сайте Кремля.

В преддверии встречи «Известия» вспомнили, как развивались отношения стран в последнее время и предположили, какие вопросы, вероятнее всего, станут основными в повестке.

Вопросы дня: визы, бизнес и туризм

Ключевой темой для обсуждения в рамках предстоящей встречи, скорее всего, станет вопрос об отмене визового режима между странами, введенного Россией, после того как турецкие ВВС в конце 2015 года сбили российский бомбардировщик над территорией Сирии. Об этом, в частности, накануне встречи несколько раз заявляли представители турецкой стороны.

Кроме того, турецкая сторона, вероятно, захочет обсудить снятие всего комплекса введенных Россией после инцидента со сбитым самолетом санкций — в том числе запрета на ввоз турецких товаров, который вступил в силу с 1 января 2016 года. В результате этих ограничений товарооборот между странами только за первое полугодие 2016 года сократился на 57%.

Наконец, третьим важнейшим вопросом в сфере торгово-экономических отношений между двумя странами является туризм — в начале сентября Россия возобновила чартерные перевозки в Турцию, однако до полного восстановления туристического потока, по мнению экспертов, пока далеко. Тем не менее турецкие туроператоры рассчитывают на его восстановление к следующему летнему сезону. О том, что следующим летом Турция станет лидером туристического сезона, накануне также заявили в Ассоциации туроператоров России.

Отмена всех действующих запретов

Предшествовавшие московскому визиту турецкого премьера встречи между представителями двух стран свидетельствуют о том, что турецкая сторона настроена на скорейшее разрешение всех вопросов, в то время как Москва, вероятнее всего, будет заинтересована в сохранении переходного режима.

Так, в конце ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью ТАСС призвал Москву к отмене всех действующих ограничений.

«Важно, чтобы были отменены все еще действующие запреты, введенные для ограничения экспорта турецкого продовольствия и сельхозпродукции, а также сняты секторальные ограничения для турецких компаний и предпринимателей», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Об этом же Мевлют Чавушоглу заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время встречи, которая состоялась вскоре после этого.

На то, что Россия медлит со снятием санкций накануне московского визита Бинали Йылдырыма, посетовал и сопровождающий его председатель Турецкого-российского делового совета Тунджай Озильхан.

«Российская сторона движется медленно», — цитирует его слова Deutsche Welle.



«Постепенно разрешаются проблемы с экспортом продовольствия. У работающих в России турецких фирм на сегодняшний день тоже поубавилось проблем. Хотя мы еще не вернулись к уровню, на котором были до крушения самолета», — добавил он в беседе с журналистами издания.

Переходный период

Россия, со своей стороны, с момента возобновления отношений с Турцией выступала за то, чтобы отмене всех введенных санкций предшествовал переходный период.

О том, что спешить с полной отменой санкций не стоит, летом этого года заявил журналистам российский посол в Турции Андрей Карлов.

«Давайте не будем спешить. Предстоит подумать, разработать программу претворения в жизнь тех решений, которые были приняты нашим президентом», — приводит его слова «Интерфакс».

Позднее, после встречи со своим турецким коллегой, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия движется к снятию санкций, но отменить их немедленно не готова.

5 декабря, накануне визита турецкого премьер-министра, в российском правительстве заявили, что рассчитывают, что охлаждение отношений между странами уже удалось преодолеть, и готовы сотрудничать c Анкарой с учетом взаимных интересов и прагматизма. Об этом заявил руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Россия и Турция: хроника мирных времен

Напомним, что отношения между Россией и Турцией резко ухудшились, после того как 24 ноября 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Вскоре после этого российская сторона приняла комплекс санкционных мер, включающих в том числе запрет на прямое авиасообщение между странами, экспорт ряда турецких товаров, а также ограничения для работы представителей турецкого бизнеса на территории РФ.

28 июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Кремль послание, в котором принес извинения за инцидент с российским бомбардировщиком. К концу месяца запрет на прямое авиасообщение был снят, однако вскоре вновь введен по соображениям безопасности, после того как в Турции была предпринята попытка государственного переворота. С 22 июля Россия окончательно восстановила с Турцией регулярное авиасообщение, а 9 августа 2016 года президенты России и Турции впервые с момента ухудшения российско-турецких отношений встретились в Петербурге. По итогам встречи, в частности, было объявлено о возобновлении замороженного проекта газопровода «Турецкий поток». В октябре Путин вновь встретился с Эрдоганом в рамках своего визита в Стамбул, где, в частности, обсудили вопросы реализации «Турецкого потока» и ситуацию в Сирии. По итогам встречи Владимир Путин анонсировал возвращение на российский рынок турецких овощей и фруктов.

Кроме того, с августа 2016 года лидеры двух стран провели несколько телефонных переговоров, а 30 ноября в турецкой Анталье состоялась встреча между главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которой, помимо обсуждения деталей визита Бинали Йылдырыма в Москву, затронули возможное смягчение санкций. Тогда же состоялось первое после инцидента с российским бомбардировщиком заседание Совместной группы стратегического планирования.

Незадолго до визита Бинали Йылдырыма в Москву Анкара ратифицировала соглашение по «Турецкому потоку», переговоры по которому были заморожены после охлаждения в российско-турецких отношениях, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Владимиру Путину с предложением перейти на расчет в национальных валютах. Известно, в частности, что расходы на текущий визит Бинали Йылдырыма в Россию Анкара оплатит в рублях.