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Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Пакистане

По предварительной информации, из 47 человек, находившихся на борту, никто не выжил

Опубликованы первые кадры с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Pakistan International Airlines в Пакистане, на борту которого находились 47 пассажиров.

Видео с места падения лайнера, снятое пакистанским телеканалом Express news, разместил сайт НТВ.ru. На кадрах видно, что лайнер разбился вдребезги, люди за кадром находятся в панике. Подъезжают полицейские машины, слышен звук сирен.

По предварительной информации, никто из 42 пассажиров и пяти членов экипажа не выжил, сообщает телеканал «Звезда».

Борт PK-661 упал на севере Пакистана недалеко от города Хавелиана. 

Незадолго до авиакатастрофы командир лайнера связался с диспетчерами и подал сигнал бедствия. 

Пакистанская служба гражданской авиации официально подтвердила крушение самолета Pakistan International Airlines, направлявшегося из Читрала в Исламабад. 

На месте крушения работают спасатели.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Пакистане

По предварительной информации, из 47 человек, находившихся на борту, никто не выжил

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