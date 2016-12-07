Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Пакистане

Опубликованы первые кадры с места крушения пассажирского самолета авиакомпании Pakistan International Airlines в Пакистане, на борту которого находились 47 пассажиров.



Видео с места падения лайнера, снятое пакистанским телеканалом Express news, разместил сайт НТВ.ru. На кадрах видно, что лайнер разбился вдребезги, люди за кадром находятся в панике. Подъезжают полицейские машины, слышен звук сирен.

По предварительной информации, никто из 42 пассажиров и пяти членов экипажа не выжил, сообщает телеканал «Звезда».



Борт PK-661 упал на севере Пакистана недалеко от города Хавелиана.

Незадолго до авиакатастрофы командир лайнера связался с диспетчерами и подал сигнал бедствия.

Пакистанская служба гражданской авиации официально подтвердила крушение самолета Pakistan International Airlines, направлявшегося из Читрала в Исламабад.

На месте крушения работают спасатели.

