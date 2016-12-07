Контракт о приватизации «Роснефти» включил в себя поставку сырья

Контракт о приватизации 19,5% акций пакета «Роснефти» включает в себя соглашение о поставке нефти и создании совместного предприятия по добыче сырья. Об этом сообщил глава российского сырьевого гиганта Игорь Сечин в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным.



В среду стало известно о крупном контракте «Роснефти» со швейцарской компанией Glencore International AG и катарским суверенным фондом. Покупатели приобрели 19,5% акций предприятия за €10,5 млрд.

«Сделка является не просто портфельной инвестицией, а является стратегической и имеет дополнительные элементы, такие как заключение долгосрочного подставочного контракта с Glencore, согласование позиции на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории РФ, так и по международным проектам», — приводит слова Сечина «Интерфакс».

В связи со скорым поступлением в Россию большого объема валюты глава государства дал поручение главе «Роснефти» совместно с правительством и Центробанком разработать механизмы предотвращения колебания курса.

Путин назвал приватизацию «Роснефти» крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке, сообщает «Федеральное агентство новостей».