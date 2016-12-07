Сирийская армия взяла под контроль более 85% восточного Алеппо

Сирийская правительственная армия смогла взять под контроль уже более 85% территории восточной части Алеппо и стремится освободить весь город от террористов как можно скорее, сообщает издание «Аль-Масдар» со ссылкой на военных представителей Сирии.

По данным источников, террористы сохраняют контроль только над девятью кварталами Алеппо, тогда как еще две недели назад боевики контролировали 45 районов. Военные представители уточняют, что армия Сирии к настоящему моменту полностью освободила от боевиков центральные кварталы Старого Алеппо, сообщает «Интерфакс».

Издание «Аль-Масдар» отмечает, что сирийская армия стремится как можно скорее освободить Алеппо от террористов и бросила в бой элитные подразделения, которые ведут ожесточенные бои против боевиков из группировок «Джейш аль-Фатх» и «Джейш аль-Халеб».

Ранее Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России сообщал, что армия Сирии освободила от боевиков 70% территории восточного Алеппо. Отмечалось, что боевики ушли из исторических кварталов Алеппо в южные районы города.

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