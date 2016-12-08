Найден черный ящик упавшего в Пакистане самолета

Специалисты экстренных служб Пакистана обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение самолета ATR-42, в котором находились 47 человек, черный ящик передан авиационным экспертам для расшифровки, сообщили местные СМИ.

По данным Geo TV, обнаружение черного ящика уже подтвердили представители компании Pakistan International Airlines, которой принадлежал борт. Они отметили, что расшифровка данных самописца позволит установить точную причину падения самолета, сообщает RT.

Ранее пакистанская служба гражданской авиации заявила, что подтверждает падение самолета Pakistan International Airlines, который совершал внутренний рейс из Читрала в Исламабад. В результате авиакатастрофы выживших нет.

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