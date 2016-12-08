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Московские врачи вернутся в ХМАО для лечения пострадавших в ДТП детей

Четыре медика из Российской детской клинической больницы продолжат работу по лечению пациентов ОКБ

Четыре специалиста Российской детской клинической больницы (РДКБ) возвращаются в Ханты-Мансийск, чтобы там совместно с медиками ОКБ продолжать лечить пострадавших в автоаварии детей.

Такое решение приняли глава Минздрава Вероника Скворцова и губернатор ХМАО Наталья Комарова, передает «Интерфакс».

«Они продолжат совместную с медиками ОКБ работу по лечению пострадавших в ДТП детей», — сказала директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

Она также добавила, что после возвращения из Нефтеюганска, где прошли похороны погибших, Комарова встретилась с детьми, которые остаются в больнице, пообщалась с их родителями и врачами.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Московские врачи вернутся в ХМАО для лечения пострадавших в ДТП детей

Четыре медика из Российской детской клинической больницы продолжат работу по лечению пациентов ОКБ

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