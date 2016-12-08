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Замминистра культуры РФ Пирумов освобожден от должности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал прошение чиновника об отставке

Заместитель культуры РФ Григорий Пирумов освобожден от должности — соответствующий указ подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

В настоящее время Пирумов находится под следствием по подозрению в мошенничестве.

«Освободить Пирумова Григория Ульяновича от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, Пирумова задержали в марте этого года. Чиновнику предъявили обвинение в организации мошенничества, совершенного группой лиц.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Замминистра культуры РФ Пирумов освобожден от должности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал прошение чиновника об отставке

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