Замминистра культуры РФ Пирумов освобожден от должности

Заместитель культуры РФ Григорий Пирумов освобожден от должности — соответствующий указ подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

В настоящее время Пирумов находится под следствием по подозрению в мошенничестве.

«Освободить Пирумова Григория Ульяновича от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Российской Федерации», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, Пирумова задержали в марте этого года. Чиновнику предъявили обвинение в организации мошенничества, совершенного группой лиц.

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