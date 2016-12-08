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Путин назвал неоднозначным признание «Левада-центра» иноагентом

Об этом президент РФ сказал на заседании Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин согласился с неоднозначностью решения о внесении «Левада-центр» в реестр иностранных агентов.

Об этом глава государства заявил, отвечая на просьбу члена СПЧ, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина разобраться с проблемой, возникшей у центра, передает «Интерфакс». 

«Да, есть проблема точно», — сказал Путин на заседании президентского Совета по правам человека.

Напомним, в ноябре Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов. В конце октября Тверской суд Москвы оштрафовал «Левада-центр» за отказ добровольно внести себя в реестр НКО-иноагентов. Это решение организация обжаловала в Мосгорсуде.

О внесении «Левады» в реестр стало известно в начале сентября. Позднее организация направила обращение министру юстиции РФ Александру Коновалову, в котором привела доводы о неправомерности принятого решения.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Путин назвал неоднозначным признание «Левада-центра» иноагентом

Об этом президент РФ сказал на заседании Совета по правам человека

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