Названа причина снятия запрета на поставки оружия США в Сирию

США начнут поставки оружия союзникам в Сирии в качестве подготовки будущего штурма Ракии, удерживаемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), заявил источник в американской администрации.

Чиновник отметил, что разрешенное к поставкам оружие, а также боеприпасы и военную технику получат союзники США, готовящие штурм Ракки. Представитель администрации США при этом назвал Сирию «спонсором терроризма», для создания противовеса деятельности которой Вашингтон должен время от времени отменят оружейные запреты, передает РИА «Новости».

«В противном случае будет действовать запрет военным США снабжать оружием наших партнеров, которые проводят контртеррористические операции в Сирии», — заявил источник.

В четверг президент США Барак Обама снял формальный запрет на поставку оружия союзникам в Сирии. Отметим, что ранее представитель Госдепартамента Марк Тонер заявлял, что США не будут поставлять оружие оппозиции Сирии.

Читайте также:

За сутки в Сирии около 3 тыс. террористов добровольно сложили оружие