Песков: ПЗРК США в руках террористов в Сирии — угроза всему миру

Решение американского президента Барака Обамы снять формальные ограничения на поставки оружия США в Сирию, которую Вашингтон причислил к странам – спонсорам терроризма, может поставить под угрозу безопасность всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, решение Обамы может привести к попаданию различных видов вооружений, в том числе ПЗРК, в руки боевиков, что представляет угрозу не только для региона и идет вразрез с международными конвенциями на этот счет.

«Фактически попадание ПЗРК в руки террористов представляет угрозу для всех стран мира», — цитирует телеканал «Звезда» Пескова.

Меморандум о снятии формального ограничения на поставки оружия в САР Барак Обама направил главам Госдепа США и Пентагона ранее.

Президент США Барак Обама снял ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.



В документе говорится, что снятие запрета на поставки вооружений отвечает интересам национальной безопасности США.



Как сообщил источник в администрации США, Вашингтон начнет поставки оружия союзникам в Сирии в качестве подготовки будущего штурма Ракки, удерживаемой боевиками.

