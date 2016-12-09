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Третьяк освобождена от должности первого замминистра образования

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности первого замминистра образования и науки РФ Наталью Третьяк по ее просьбе. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о том, что министр образования и науки РФ Ольга Васильева подтвердила информацию об увольнении чиновников из ведомства.

Она сообщила, что директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Салихов и его заместители уволились по собственному желанию.

Также ранее стало известно, что премьер-министр назначил нового заместителя министра образования и науки РФ. Согласно распоряжению главы кабмина, этот пост заняла Ирина Кузнецова.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Третьяк освобождена от должности первого замминистра образования

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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