Зачистка банков лишила вкладчиков 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли около 50 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1,4 млн рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. Эксперты считают, что регулятор должен реже доводить ситуацию до отзыва лицензии и больше уделять внимание оздоровлению кредитных организаций. В том числе и для того, чтобы сохранить вклады, сумма которых превышает средний уровень.



Чистые потери россиян в банках, которые лишились лицензии в 2016 году, составляют примерно 45 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов. Эта сумма была актуальна на пятницу прошлой недели.

Поэтому по итогам года объем потерь, безусловно, увеличится. Так, в минувшую пятницу ЦБ оставил без лицензии четыре организации. Регулятор вывел с рынка Вега-банк, московский М2М Прайвет Банк (кстати, этот банк специализировался на обслуживании VIP-клиентов с крупными вкладами), Международный банк развития и банк «Русский финансовый альянс». В рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА») подсчитали для «Известий», что вкладчики этих кредитных организаций могут потерять около 2,8 млрд рублей. Таким образом, в общей сложности россияне могут лишиться 47,8 млрд рублей.



— В рамках конкурсного производства вкладчиками банков, в отношении которых наступили страховые случаи с начала 2016 года, могут быть заявлены требования на сумму 9% общего размера вкладов в этих кредитных организациях, — сказали «Известиям» в госкорпорации.



ЦБ с начала 2016 года отозвал лицензии у 80 банков, в которых россияне держали 501,4 млрд рублей сбережений. По подсчетам АСВ, объем ответственности агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам рухнувших кредитных организаций составил 447 млрд рублей. Для сравнения: за весь прошлый год у банков было отозвано 77 лицензий, а объем страхового возмещения равнялся 369,2 млрд рублей, что на 21% меньше, чем за истекший период 2016-го.

Однако получение средств в ходе конкурсного производства — процесс длительный и в некоторых случаях почти эфемерный. Во-первых, хотя физические лица и являются кредиторами первой очереди, сначала средства, полученные в ходе реализации имущества и активов банкротов, направляются в ЦБ, который сейчас кредитует АСВ из-за нехватки средств в фонде страхования.

Во-вторых, у банков, которые ЦБ лишает лицензии, остается не так много «живых» активов.

— На оставшуюся часть вклада кредитор вправе написать заявление конкурсному управляющему о включении его в реестр кредиторов. Безусловно, гарантий каких-либо выплат дать никто не сможет, так как банкротство каждого банка — случай индивидуальный, и, соответственно, суммы требований кредиторов к банку могут быть разными, — рассказала «Известиям» ведущий юрист по имущественным спорам HEADS Consulting Анна Абраменко.



По данным АСВ, средний процент удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов на 1 октября составил 34,4%. Таким образом, граждане всё же могут рассчитывать на возврат порядка 16,44 млрд рублей. Правда, ждать своих денег вкладчикам придется достаточно долго. В агентстве сообщили, что средний срок проведения ликвидации кредитных организаций составляет порядка 16 месяцев.



Сумма в 50 млрд рублей не полностью отражает масштаб потерь из-за рухнувших банков. Дело в том, что с прошлого года участились случаи, когда ЦБ и АСВ обнаруживают так называемые тетрадочные (забалансовые) вклады. Это депозиты физлиц, которые не отражены в официальной отчетности кредитных организаций.

— Что касается вкладов, привлекаемых банками от физических лиц без отражения в бухгалтерском учете («тетрадочные вклады»), то выплаты по ним осуществляются в индивидуальном порядке путем восстановления бухучета на основании документов, предоставляемых вкладчиками, — заявили «Известиям» в АСВ.



Однако в агентстве не уточнили общий объем средств на забалансовых депозитах.

— Печально, что потери наших граждан и нашего бизнеса растут. Вопрос потерь должен учитываться ЦБ при проведении оздоровления банковского сектора, — заявил «Известиям» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Он также подчеркнул, что не разделяет подход регулятора, при котором банки при появлении проблем с активами сразу же лишаются лицензий, а не направляются на финансовое оздоровление.

Наряду с потерями граждан в банках-банкротах растут и убытки компаний. Так, требования юрлиц в составе третьей очереди кредиторов удовлетворялись в этом году в среднем на 16%, сообщили в АСВ. По итогам первого полугодия показатель равнялся 16,6%. По расчетам, которые «Известия» сделали на основании данных отчетности, потери юридических лиц чуть более чем за год составили около 230 млрд рублей.

