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Зачистка банков лишила вкладчиков 50 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов оценило потери россиян, которые держали на депозитах более 1,4 млн рублей

Фото: РИА НОВОСТИ/Игорь Руссак

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли около 50 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1,4 млн рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. Эксперты считают, что регулятор должен реже доводить ситуацию до отзыва лицензии и больше уделять внимание оздоровлению кредитных организаций. В том числе и для того, чтобы сохранить вклады, сумма которых превышает средний уровень.

Чистые потери россиян в банках, которые лишились лицензии в 2016 году, составляют примерно 45 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов. Эта сумма была актуальна на пятницу прошлой недели.

Поэтому по итогам года объем потерь, безусловно, увеличится. Так, в минувшую пятницу ЦБ оставил без лицензии четыре организации. Регулятор вывел с рынка Вега-банк, московский М2М Прайвет Банк (кстати, этот банк специализировался на обслуживании VIP-клиентов с крупными вкладами), Международный банк развития и банк «Русский финансовый альянс». В рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА») подсчитали для «Известий», что вкладчики этих кредитных организаций могут потерять около 2,8 млрд рублей. Таким образом, в общей сложности россияне могут лишиться 47,8 млрд рублей.

— В рамках конкурсного производства вкладчиками банков, в отношении которых наступили страховые случаи с начала 2016 года, могут быть заявлены требования на сумму 9% общего размера вкладов в этих кредитных организациях, — сказали «Известиям» в госкорпорации.

ЦБ с начала 2016 года отозвал лицензии у 80 банков, в которых россияне держали 501,4 млрд рублей сбережений. По подсчетам АСВ, объем ответственности агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам рухнувших кредитных организаций составил 447 млрд рублей. Для сравнения: за весь прошлый год у банков было отозвано 77 лицензий, а объем страхового возмещения равнялся 369,2 млрд рублей, что на 21% меньше, чем за истекший период 2016-го.

Однако получение средств в ходе конкурсного производства — процесс длительный и в некоторых случаях почти эфемерный. Во-первых, хотя физические лица и являются кредиторами первой очереди, сначала средства, полученные в ходе реализации имущества и активов банкротов, направляются в ЦБ, который сейчас кредитует АСВ из-за нехватки средств в фонде страхования.

Во-вторых, у банков, которые ЦБ лишает лицензии, остается не так много «живых» активов.

— На оставшуюся часть вклада кредитор вправе написать заявление конкурсному управляющему о включении его в реестр кредиторов. Безусловно, гарантий каких-либо выплат дать никто не сможет, так как банкротство каждого банка — случай индивидуальный, и, соответственно, суммы требований кредиторов к банку могут быть разными, — рассказала «Известиям» ведущий юрист по имущественным спорам HEADS Consulting Анна Абраменко.

По данным АСВ, средний процент удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов на 1 октября составил 34,4%. Таким образом, граждане всё же могут рассчитывать на возврат порядка 16,44 млрд рублей. Правда, ждать своих денег вкладчикам придется достаточно долго. В агентстве сообщили, что средний срок проведения ликвидации кредитных организаций составляет порядка 16 месяцев.

Сумма в 50 млрд рублей не полностью отражает масштаб потерь из-за рухнувших банков. Дело в том, что с прошлого года участились случаи, когда ЦБ и АСВ обнаруживают так называемые тетрадочные (забалансовые) вклады. Это депозиты физлиц, которые не отражены в официальной отчетности кредитных организаций.

— Что касается вкладов, привлекаемых банками от физических лиц без отражения в бухгалтерском учете («тетрадочные вклады»), то выплаты по ним осуществляются в индивидуальном порядке путем восстановления бухучета на основании документов, предоставляемых вкладчиками, — заявили «Известиям» в АСВ. 

Однако в агентстве не уточнили общий объем средств на забалансовых депозитах.

— Печально, что потери наших граждан и нашего бизнеса растут. Вопрос потерь должен учитываться ЦБ при проведении оздоровления банковского сектора, — заявил «Известиям» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. 

Он также подчеркнул, что не разделяет подход регулятора, при котором банки при появлении проблем с активами сразу же лишаются лицензий, а не направляются на финансовое оздоровление.

Наряду с потерями граждан в банках-банкротах растут и убытки компаний. Так, требования юрлиц в составе третьей очереди кредиторов удовлетворялись в этом году в среднем на 16%, сообщили в АСВ. По итогам первого полугодия показатель равнялся 16,6%. По расчетам, которые «Известия» сделали на основании данных отчетности, потери юридических лиц чуть более чем за год составили около 230 млрд рублей. 

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Зачистка банков лишила вкладчиков 50 млрд рублей

Зачистка банков лишила вкладчиков 50 млрд рублейАгентство по страхованию вкладов оценило потери россиян, которые держали на депозитах более 1,4 млн рублей

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