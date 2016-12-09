Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру Южной Кореи

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой ранее парламент страны объявил импичмент, передала полномочия премьер-министру Хван Гё Ану в соответствии с законодательством.

«С этого момента президент Пак не может выполнять обязанности главы государства и администрации», — говорится в сообщении «Рёнхап».

По информации агентства, Пак Кын Хе сложила с себя полномочия сразу после того, как ей было передано решение парламента.

Ранее сообщалось, что за импичмент проголосовали 234 депутатанацсобрания из 300. После голосования импичмент должен быть утвержден или отклонен Конституционным судом республики. Рассмотрение дела займет не менее 180 дней.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь. По информации следствия, Силь использовала связи в корыстных целях и вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента.

