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«Подвиги совершаются не ради медалей»

Владимир Путин принял участие в ежегодном торжественном приеме по случаю празднования Дня Героев Отечества

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

В Георгиевском зале Кремля состоялся прием в честь Дня Героев Отечества. Традицию чествования героев возродил сам президент: три года назад было дано соответствующее указание. В этом году Владимир Путин особо отметил: мужество, которое проявили Герои России, — пример для молодых, желающих посвятить свою жизнь защите Отечества.

На торжественном приеме присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников — Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится героями всех исторических эпох.

— Проходят годы, даже столетия, но их мужество остается в народной памяти, в исторической памяти нашего народа. И нам одинаково дороги защитники древней Руси, Российской империи, герои 1812 года и Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, как 75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросался под танки, защищая собой столицу. И как в наше время вызывал огонь на себя российский офицер, окруженный террористами. Как наш полицейский, почти на наших глазах, глядя убийцам в глаза, произнес ставшие легендарными слова: «Работайте, братья!» (полицейский Магомед Нурбагандов, посмертно получивший звание Героя России, был убит боевиками в Дагестане в июле этого года. — «Известия»). И как стойко, мужественно, бесстрашно, рискуя собой, выполняют свой ратный долг наши военнослужащие в Сирии, — сказал глава государства.

Герои России — это прежде всего пример для молодого поколения, которое будет служить и защищать нашу страну.

— Укрепляется вера в ее будущее, любовь к родной земле. А у молодого человека рождается стремление стать лучше, отважнее, а если потребуется, стать дерзким — совершить выдающийся поступок во имя Отечества, — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что подвиги совершаются не ради медалей.

— Люди рискуют собой ради спасения других! До конца исполняют свой воинский, служебный, гражданский долг. Проявляют истинное благородство, волю и твердость, и герои Отечества всегда были и будут в России на особом, самом высоком счету, — сказал глава государства.

Среди гостей приема были и ветераны Великой Отечественной войны, и Герои России, получившие награду за Защиту Отечества. Алексей Ботян воевал против нацистской Германии в составе двух армий: сначала в Польше, а затем и в СССР — как советский разведчик.

Герой России, старший участковый из Ингушетии Абубакар Костоев обезвредил в 2014 году террориста-смертника, получив серьезные ранения. Заместитель командующего Балтийским флотом по сухопутным и береговым войскам Андрей Гущин удостоен звания Героя России за оборону здания совета министров Чеченской Республики в январе 1995 года: пять суток морские пехотинцы сдерживали атаку боевиков.

— Было страшно, но человек не живет без страха, — признался журналистам Гущин.

В этом году Андрей Гущин руководил работой российской базы в Сирии, принимал участие в организации парада в честь Дня Победы 9 мая. 

На мероприятии в Кремле присутствовал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. У главы региона есть звание Героя России, которое он получил за выполнение заданий в качестве сотрудника спецподразделения Министерства обороны.

По словам Дюмина, такая высокая награда налагает дополнительную ответственность, однако подробности спецопераций, в которых участвовал, раскрывать не стал.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«Подвиги совершаются не ради медалей»

«Подвиги совершаются не ради медалей»Владимир Путин принял участие в ежегодном торжественном приеме по случаю празднования Дня Героев Отечества

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