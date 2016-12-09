Кремль прокомментировал вторую часть доклада Макларена

Кремль будет изучать доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении запрещенных препаратов в российском спорте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам предстоит изучить сам доклад, а поскольку там содержатся отсылки на интернет-сайт и на публикации на интернет-сайте, предстоит изучить и интернет-сайт, что именно опубликовано», — сказал он журналистам.

При этом, говоря об упомянутом в документе «госзаговоре» в России, Дмитрий Песков отметил, что на подобные заявления «нельзя эмоционально реагировать».

Вторая часть доклада Макларена была представлена ранее в пятницу в Лондоне. В документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов употребляли допинг в ходе Олимпийских игр 2012 и 2014 годов, Универсиады-2013 и чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года.