Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Кремль прокомментировал вторую часть доклада Макларена

По словам пресс-секретаря президента, на обвинения нельзя реагировать эмоционально

Кремль будет изучать доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении запрещенных препаратов в российском спорте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам предстоит изучить сам доклад, а поскольку там содержатся отсылки на интернет-сайт и на публикации на интернет-сайте, предстоит изучить и интернет-сайт, что именно опубликовано», — сказал он журналистам.

При этом, говоря об упомянутом в документе «госзаговоре» в России, Дмитрий Песков отметил, что на подобные заявления «нельзя эмоционально реагировать».

Вторая часть доклада Макларена была представлена ранее в пятницу в Лондоне. В документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов употребляли допинг в ходе Олимпийских игр 2012 и 2014 годов, Универсиады-2013 и чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года.

Читайте также:

Доклад Макларена о допинге в российском спорте. Онлайн-трансляция

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Кремль прокомментировал вторую часть доклада Макларена

По словам пресс-секретаря президента, на обвинения нельзя реагировать эмоционально

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке