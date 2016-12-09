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В Сирии амнистировано 953 добровольно покинувших Алеппо боевика

В отношении остальных 143 проводятся проверочные мероприятия

Сирийское правительство амнистировало 953 из 1096 боевиков, добровольно покинувших Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

В отношении 143 власти страны проводят проверочные мероприятия. «Таким образом, сирийское правительство в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по возвращению к мирной жизни участников незаконных вооруженных формирований»,  цитирует ТАСС Сергея Рудского.

Напомним, уже 93% территории восточной части Алеппо перешло под контроль армии Сирии. От боевиков освобождено 52 квартала.

«Правительственные войска и отряды народного ополчения продолжают проведение операции по освобождению восточных районов города Алеппо от террористов»,  цитирует «Русская планета» генерал-лейтенанта. За последние четверо суток контролируемая боевиками территория уменьшилась на треть. 

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Сирии амнистировано 953 добровольно покинувших Алеппо боевика

В отношении остальных 143 проводятся проверочные мероприятия

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