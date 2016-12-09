В Сирии амнистировано 953 добровольно покинувших Алеппо боевика

Сирийское правительство амнистировало 953 из 1096 боевиков, добровольно покинувших Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

В отношении 143 власти страны проводят проверочные мероприятия. «Таким образом, сирийское правительство в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по возвращению к мирной жизни участников незаконных вооруженных формирований», — цитирует ТАСС Сергея Рудского.

Напомним, уже 93% территории восточной части Алеппо перешло под контроль армии Сирии. От боевиков освобождено 52 квартала.

