«Левада» считает, что может перестать быть «иноагентом» через год

Социологи прокомментировали заявление Минюста
«Левада-центр» может избавиться от ярлыка так называемого иноагента лишь через год, считает глава организации Лев Гудков.
Социолог прокомментирова
«Минюст указывает, что готов рассмотреть нашу просьбу, но с указанием «в установленном законодательств
«Левада-центр» входит в тройку крупнейших игроков российского рынка соцопросов. В список иноагентов он попал в начале осени 2016 года.
По словам Гудкова, центр запросит у властей детали процедуры.
«На следующей неделе попросим Минюст разъяснить эту ситуацию и будем действовать в соответствии с полученной информацией», — заявил он.