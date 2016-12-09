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«Левада» считает, что может перестать быть «иноагентом» через год

Социологи прокомментировали заявление Минюста

«Левада-центр» может избавиться от ярлыка так называемого иноагента лишь через год, считает глава организации Лев Гудков.

Социолог прокомментировал позицию Минюста, выразившего готовность рассмотреть исключение из списка иноагентов при поступлении соответствующего заявления. До этого в четверг наличие проблемы в ситуации со статусом «Левады» признал Кремль.

«Минюст указывает, что готов рассмотреть нашу просьбу, но с указанием «в установленном законодательством порядке», а это значит проведение дополнительных проверок, и через год этот вопрос может рассмотреть», — цитирует в пятницу «Интерфакс» Льва Гудкова.

«Левада-центр» входит в тройку крупнейших игроков российского рынка соцопросов. В список иноагентов он попал в начале осени 2016 года.

По словам Гудкова, центр запросит у властей детали процедуры.

«На следующей неделе попросим Минюст разъяснить эту ситуацию и будем действовать в соответствии с полученной информацией», — заявил он.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«Левада» считает, что может перестать быть «иноагентом» через год

Социологи прокомментировали заявление Минюста

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