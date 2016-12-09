«Левада» считает, что может перестать быть «иноагентом» через год

«Левада-центр» может избавиться от ярлыка так называемого иноагента лишь через год, считает глава организации Лев Гудков.



Социолог прокомментирова л позицию Минюста, выразившего готовность рассмотреть исключение из списка иноагентов при поступлении соответствующег о заявления. До этого в четверг наличие проблемы в ситуации со статусом «Левады» признал Кремль.



«Минюст указывает, что готов рассмотреть нашу просьбу, но с указанием «в установленном законодательств ом порядке», а это значит проведение дополнительных проверок, и через год этот вопрос может рассмотреть», — цитирует в пятницу «Интерфакс» Льва Гудкова.



«Левада-центр» входит в тройку крупнейших игроков российского рынка соцопросов. В список иноагентов он попал в начале осени 2016 года.



По словам Гудкова, центр запросит у властей детали процедуры.



«На следующей неделе попросим Минюст разъяснить эту ситуацию и будем действовать в соответствии с полученной информацией», — заявил он.

