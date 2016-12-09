Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Полиция начала проверку по факту массового убийства собак под Тулой

В городе Алексине обнаружено большое количество убитых собак, в том числе щенков

Полиция Тульской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, сообщает «Интерфакс».

«Трупы животных были обнаружены около мусорных контейнеров. В межмуниципальном отделе МВД «Алексинский» в настоящее время проводится проверка по данному происшествию, устанавливаются обстоятельства и причины гибели животных», — сообщили в ведомстве.

Минувшей ночью в Алексине волонтеры обнаружили трупы двух взрослых собак и шести щенков, которые были расстреляны неизвестными преступниками.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о бездомных животных. По словам президента, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс.

Напомним, в октябре Хабаровский суд арестовал двух 17-летних девушек по обвинению в жестоком обращении с животными.

Читайте также:

В Ижевске неизвестные покрасили бездомную собаку в розовый цвет

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Полиция начала проверку по факту массового убийства собак под Тулой

В городе Алексине обнаружено большое количество убитых собак, в том числе щенков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке