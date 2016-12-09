Полиция начала проверку по факту массового убийства собак под Тулой

Полиция Тульской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, сообщает «Интерфакс».

«Трупы животных были обнаружены около мусорных контейнеров. В межмуниципальном отделе МВД «Алексинский» в настоящее время проводится проверка по данному происшествию, устанавливаются обстоятельства и причины гибели животных», — сообщили в ведомстве.

Минувшей ночью в Алексине волонтеры обнаружили трупы двух взрослых собак и шести щенков, которые были расстреляны неизвестными преступниками.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о бездомных животных. По словам президента, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс.

Напомним, в октябре Хабаровский суд арестовал двух 17-летних девушек по обвинению в жестоком обращении с животными.