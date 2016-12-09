Допинг-проба игрока «Динамо» выявила «огромное» количество марихуаны

В допинг-пробе нападающего московского «Динамо» за 2014 год обнаружено «огромное» количество марихуаны, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на документы, использованные в расследовании независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сообщается, что в мае 2014 года неназванный игрок «Динамо» был уличен в употреблении марихуаны во время пребывания в расположении молодежной сборной России. Согласно документам, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получил соответствующее уведомление.

«Что за тварь футболист. Гнать из команды!», — написал Родченков. На следующий день сотрудник Центра спортивной подготовки (ЦСП) Алексей Великодный указал идентификационный номер футболиста в Система антидопингового администрирования и менеджмента ADAMS и уточнил: «молодежная сборная команда России по футболу, нападающий московского «Динамо», УТС, Новогорск, отбор 2014-05-20, марихуана ОГРОМНАЯ. 31 мая предстоит игра с Эстонией в рамках ЧЕ молодежка».



В состав молодежной национальной команды на тот сбор были вызваны два игрока бело-голубых — защитник Дмитрий Живоглядов и нападающий Павел Соломатин. По сообщению Российского футбольного союза (РФС), в день взятия пробы Соломатин досрочно завершил тренировку из-за болей в спине. 22 мая было объявлено, что вместо травмированного Соломатина в команду вызван полузащитник Игорь Киреев. Стоит отметить, что в отборочном матче молодежного чемпионата Европы против Эстонии Живоглядов также участия не принял.

Напомним, во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждается, что в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта были вовлечены более тысячи российских спортсменов. Позже в интернете появился сайт, позволяющий скачать любой из 1166 документов, использованных Маклареном. При этом большинство имен спортсменов скрыто специальными обозначениями.