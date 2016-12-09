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Порошенко собирается судиться с британской прессой

Адвокаты президента Украины угрожают подать в суд на английское издание в случае публикации компромата на него

Британские адвокаты президента Украины Петра Порошенко могут подать судебный иск против издания The Times, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter журналиста английской газеты Максима Такера.

Отмечается, что адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила британскому журналисту судом в том случае, если будут опубликованы обвинения бывшего депутата рады Александр Онищенко против главы украинского государства.

Ранее депутат Онищенко обвинил Порошенко в покупке голосов в парламенте для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что у него есть подтверждающие это записи разговоров с президентом Украины, которые он записал на наручные часы.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Порошенко собирается судиться с британской прессой

Адвокаты президента Украины угрожают подать в суд на английское издание в случае публикации компромата на него

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