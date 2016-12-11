Путь от арестанта до классика: интересные факты из жизни Солженицына

Писателей с трудной судьбой на свете было много. То же касается авторов-оппозиционеров и сочинителей с противоречивыми характерами. Даже нобелевских лауреатов из России, попавших под увесистую десницу власти, в четыре раза больше, чем тех, кто удостаивался ее благословения. Но редкие писатели могут сочетать в себе всё сразу, и Александр Солженицын определенно входит в их число.

К дню рождения великого писателя «Известия» вспоминают интересные факты из его непростой и насыщенной жизни.

Маленький бунт

Конфликт с системой произошел у Солженицына еще в детстве. Будучи школьником, он подвергался постоянным насмешкам за желание носить на груди крест. К тому же он отказывался вступать в пионеры и однажды получил выговор за посещение церкви.

Опасности эпистолярного жанра

На фронте Солженицын отправлял друзьям письма, изобличающие существующий строй и государственную власть. При этом он не мог не знать, что его тексты проверяет военная цензура. В результате он ставил под удар не только себя, но и адресатов письма. На этот счет существует множество теорий, и лишь немногие верят в молодую беспечность Солженицына. Другие же сходятся в мысли, что автор испытал невероятный страх, оказавшись на войне, и спровоцировал свой арест, чтобы отсидеться в тылу в качестве борца с режимом. Тем более что причины не любить этот самый режим у него действительно были.

Неравный бой

В 1953 году жизнь писателя повисла на волоске, когда у него обнаружили злокачественную опухоль половых желез. Однако лучевая терапия помогла, и Солженицын выздоровел. Этот случай из жизни лег в основу повести «Раковый корпус», которую он задумал в 1955-м. Вылечить недуг удалось полностью, и уже в 1970-х у Солженицына родилось трое сыновей.

Дебют и споры

Первым публичным произведением писателя стал «Один день Ивана Денисовича», который был опубликован в 1959 году. Спустя несколько лет работу номинировали на Ленинскую премию. Сам факт того, что на столь престижную награду выдвинули один-единственный рассказ, возмутил многих экспертов, и после долгих споров кандидатуру Солженицына отвергли.

Разноцветные четки

Даже в лагере для заключенных Солженицын не бросал занятия литературой. У него не было возможности записывать тексты, и он придумал любопытный способ их запоминать. Сохранять материалы в памяти ему помогали четки. Однажды он увидел, как литовцы делали из размоченного хлеба четки, с помощью подручных средств окрашивая их в черный, красный и белый цвета. Перебирая в руке разноцветные костяшки, он повторял свои тексты, задействуя тем самым визуальную память.

Возвращение домой

1974 год стал для Солженицына роковым. Последней точкой кипения стал роман «Архипелаг ГУЛАГ», благодаря которому писатель получил Нобелевскую премию. В решении шведского комитета правительство страны и сам автор видели политический подтекст. Солженицына давно обвиняли в «антисоветской деятельности» и в конце концов наказали лишением гражданства и высылкой из страны. Изгнание продлилось более 20 лет. В 1990-м в отношении Солженицына прекратили уголовное дело и вернули ему гражданство. Правда, домой вернулся он не сразу. На это потребовалось несколько лет: в 1994-м он прилетел из США в Магадан, проехал из Владивостока через всю страну и завершил путешествие в столице.

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