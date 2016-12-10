Глава USADA предлагает исключить Россию из МОК

Руководитель американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил об этом в интервью CNN
После публикации второй части доклада Ричарда Макларена глава американского антидопингового агентства призвал исключить Россию из Международного олимпийского комитета (МОК).
Трэвис Тайгарт заявил, что России «придется признать подлинность этого доклада и установленных доказательств». Также он добавил, что МОК был обязан наказать Россию до летних Игр в Рио-де-Жанейро.
Американец добавил, что сейчас МОК может немедленно «временно исключить Олимпийский комитет России» из МОК.
«Сейчас у них (МОК) появился еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России», — цитирует Тайгарта «РИА Новости». Кроме того он добавил, что МОК в силах сделать так, чтобы «России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами».
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