Мажоры на вишневом Hummer катались по газонам у МГУ





Очередная выходка автохулиганов попала в Сеть. На видеозаписи, которую сделали очевидцы происшествия, видно, как вишневый внедорожник Hummer едет по газонам возле МГУ им. Ломоносова.

Как сообщает телеканал 360, иномарка двигалась по заснеженному тротуару, а затем выехал на дорогу через газон и пешеходный переход. Известно, что внедорожником управляла девушка, также в салоне находились еще несколько человек.

Напомним, в сентябре этого года «Известия» писали, что столичное управление ГИБДД начало проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту.