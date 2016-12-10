Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мажоры на вишневом Hummer катались по газонам у МГУ

Внедорожником управляла девушка, в салоне автомобиля находились еще несколько человек


Очередная выходка автохулиганов попала в Сеть. На видеозаписи, которую сделали очевидцы происшествия, видно, как вишневый внедорожник Hummer едет по газонам возле МГУ им. Ломоносова.

Как сообщает телеканал 360, иномарка двигалась по заснеженному тротуару, а затем выехал на дорогу через газон и пешеходный переход. Известно, что внедорожником управляла девушка, также в салоне находились еще несколько человек.

Напомним, в сентябре этого года «Известия» писали, что столичное управление ГИБДД начало проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту. 

Написать комментарий
Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Мажоры на вишневом Hummer катались по газонам у МГУ

Внедорожником управляла девушка, в салоне автомобиля находились еще несколько человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке