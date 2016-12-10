Мажоры на вишневом Hummer катались по газонам у МГУ

Внедорожником управляла девушка, в салоне автомобиля находились еще несколько человек
Очередная выходка автохулиганов попала в Сеть. На видеозаписи, которую сделали очевидцы происшествия, видно, как вишневый внедорожник Hummer едет по газонам возле МГУ им. Ломоносова.
Как сообщает телеканал 360, иномарка двигалась по заснеженному тротуару, а затем выехал на дорогу через газон и пешеходный переход. Известно, что внедорожником управляла девушка, также в салоне находились еще несколько человек.
Напомним, в сентябре этого года «Известия» писали, что столичное управление ГИБДД начало проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту.
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