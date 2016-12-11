Макфол допустил регистрацию RT и Sputnik иностранными агентами

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол предложил подумать над включением телеканала RT и агентства Sputnik в список иностранных агентов в связи с якобы оказанной ими помощью избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу во время предвыборной кампании.

В своей статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post, Макфол в основном размышляет о том, какое влияние Кремль мог оказать на прошедшие в США выборы. В частности, дипломат рассуждает о хакерских атаках, которые якобы были совершены по указке Москвы против американских политических организаций. Макфол полагает, что, хотя это и не могло оказать влияние на подсчет голосов, но в дальнейшем нужно обезопасить процесс голосования коллегии выборщиков.

«Кроме того, мы знаем, что контролируемые российским правительством «СМИ», такие, как RT и Sputnik, открыто поддерживали одного кандидата, Дональда Трампа. Sputnik даже использовал в Twitterхэштэг #CrookedHillary («жуликоватая Хиллари»)», - пишет экс-посол.

Дипломат подчеркивает, что в Соединенных Штатах существуют законы, которые препятствуют «оказанию финансовой помощи кандидатам другими государствами».

«Нужно ли нам аналогичное регулирование насчет реальной поддержки? Это представляется сложным, так как противоречит нашей первой поправке (к конституции США, гарантирующей свободу слова), но не должны ли наши законодатели разобраться с этим вопросом?», - размышляет Макфол.

Он также задается вопросом о том, «должны ли сотрудники Sputnik и RT быть аккредитованы как журналисты, или же зарегистрированы в качестве иностранных агентов согласно Закону о регистрации иностранных агентов?». Отвечая на свой же вопрос Макфол пишет, что «я не знаю, но нам нужно это понять».

Ранее «Известия» сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, по каким причинам бывший посол США Майкл Макфол стал невъездным в Россию. По словам Захаровой, Макфол нанес целенаправленный ущерб двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, за что и оказался в санкционном списке.

Напомним, Майкл Макфол сообщил в Facebook, что не может приехать в Россию из-за внесения его имени в санкционный список. Дипломат рассуждал, что санкции к нему применены из-за близости к президенту Обаме.

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