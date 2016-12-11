Председатель Еврокомиссии выступил за сближение Турции с Евросоюзом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не поддержал приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС и призвал работать над тем, чтобы Анкара снова встала на путь сближения с Евросоюзом.

«В отличие от Европарламента, я не считаю правильным замораживать переговоры с Турцией. Мы должны работать над тем, чтобы Турция снова встала на путь сближения с Евросоюзом», — приводит газета Welt am Sonntag слова Юнкера.

При этом председатель ЕК отметил, что Еврокомиссия сейчас не занимается вопросом открытия новых переговорных глав.

Напомним, отношения между Турцией и Евросоюзом обострились после того, как Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 24 ноября этого года одобрил резолюцию, призывающую к приостановке переговоров о вступлении Турции в сообщество из-за действий турецкого руководства. Это вызвало резкую реакцию в Анкаре.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, такое решение Европарламента, прежде всего, связано с возможной отменой моратория на смертную казнь, а также с ограничениями свободы слова и СМИ в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение ЕП, заявил, что у его страны есть множество альтернатив дальнейшего развития и всегда можно выбрать одну из них.

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в ЕС турецкая сторона подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в Европейский союз, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, приводившими к их приостановке.

В марте этого года главы стран-членов Европейского союза согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.