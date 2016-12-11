Власти Турции подозревают курдов в причастности к теракту в Стамбуле

Вице-премьер Турции Нуман Курмултуш в эфире местного телевидения заявил, что власти страны подозревают Рабочую партию Курдистана (РПК) в причастности к теракту, произошедшему накануне.

Политик рассказал, что в автомобиле, подорванном у стадиона, находилось до 400 кг взрывчатки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В двойном теракте в Стамбуле погибли 38 человек, около 170 получили ранения. Соболезнования в связи с терактом президенту Турции Эрдогану выразил президент России Владимир Путин.