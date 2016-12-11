Союз биатлонистов создаст рабочую группу по докладу Макларена

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) создаст экспертную рабочую группу после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA.

«С этой новой информацией на руках IBU принял решение создать экспертную рабочую группу, члены которой будут обладать необходимым опытом в юридической и антидопинговой работе», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы IBU.

Отмечается, что рабочая группа должна проконсультировать исполком союза в кратчайшие сроки.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.

Ранее пресс-служба сборной Латвии сообщила о намерении бойкотировать чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи из-за допингового скандала.