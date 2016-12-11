МИД: РФ и США не договорились о выходе боевиков из Алеппо

Россия и США не достигли договоренности о выходе боевиков из сирийского города Алеппо, заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

Он отметил, что Вашингтон предлагает почти беспрепятственный выход боевикам, противостоящим армии Сирии. Такие предложения, заявил Рябков, являются неприемлемыми для России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее агентство Reuters сообщило, будто бы сирийская оппозиция получила сведения о договоренности между Россией и США о безопасном выходе боевиков из Алеппо. Перед этим действительно сообщалось, что представители РФ и США должны обсудить этот вопрос, но тогда глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что такая договоренность лишь теоретически возможна и только в случае, если «США не передумают».

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