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Совбез ООН осудил теракты в Египте

В заявлении СБ взрыв в церкви коптов и нападение на полицейских названы ужасными и подлыми

Совет Безопасности ООН осудил теракты, произошедшие в Египте в пятницу и воскресенье, а также выразил соболезнования властям страны.

В заявлении СБ ООН сказано, что члены совета осуждают атаку на церковь Святого Петра при коптском православном соборе Святого Марка в Каире 11 декабря. Кроме этого, ужасным и подлым названо нападение 9 декабря, жертвами которого стали шесть египетских полицейских, передает «РИА Новости».

СБ ООН также выразил соболезнования властям Египта в связи с произошедшими терактами. Члены Совбеза призвали «привлечь исполнителей, организаторов и спонсоров этих террористических актов к правосудию».

В воскресенье утром в каирском районе Аббасия в церкви на территории коптского соборного комплекса произошел взрыв, жертвами которого стали 25 человек, 49 получили ранения. После взрыва в стране объявлен трехдневный траур.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Совбез ООН осудил теракты в Египте

В заявлении СБ взрыв в церкви коптов и нападение на полицейских названы ужасными и подлыми

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