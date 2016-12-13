Минэк поставил под сомнение закон о подозрительных переводах

Минэкономразвития предлагает удешевить оспаривание сомнительных денежных переводов в судах. Ведомство дало отрицательное заключение на поправки Минфина к закону «О национальной платежной системе», которые обязывают банки блокировать подозрительные трансакции и обращаться в суды для установления факта проведения сомнительной операции. В Минэкономразвития посчитали, что предложенные Минфином процедуры убыточны для кредитных организаций и слишком дороги для граждан, и предложили ввести дифференцированный подход к оспариванию несанкционированных платежей. Банкиры и эксперты согласились с Минэком, отметив, что поправки Минфина вносят избыточное регулирование.

Предлагаемое Минфином регулирование споров по несанкционированным гражданами переводам повлечет за собой дополнительные финансовые и трудовые затраты как операторов по переводу денежных средств (банков), так и их клиентов, говорится в заключении Минэкономразвития (есть у «Известий»).

«В проекте акта присутствуют положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней», — указано в документе.

В связи с этим Минэкономразвития предлагает коллегам из финансового ведомства пересмотреть подход к разрешению споров по сомнительным переводам. Сейчас в законопроекте описана следующая схема урегулирования по подозрительным операциям: когда гражданин узнает о том, что без его ведома с его банковского счета списаны деньги, он обязан уведомить об этом кредитную организацию.

Может произойти и обратная ситуация, при которой сам банк расценивает перевод как подозрительный. Для этого у кредитной организации, согласно поправкам Минфина, будут обязательные признаки сомнительности платежа, которые разработает ЦБ. В случае выявления таких признаков подозрительные трансакции будут блокироваться. Приостановка перевода при отсутствии обязательных признаков остается на усмотрение самой кредитной организации. В обоих случаях банк получателя сомнительного перевода должен заблокировать поступление денег на 14 дней. В это время гражданин или кредитная организация, со счета которой прошла несанкционированная операция, могут обратиться в арбитражный суд для подтверждения факта списания денежных средств без согласия клиента.

Учитывая, что средний размер, например, одной несанкционированной трансакции с банковской карты составляет менее 4,5 тыс. рублей, а госпошлина за подачу в арбитражный суд искового заявления составляет 3 тыс. рублей, предлагаемый проектом акта механизм урегулирования споров может быть экономически неоправданным, указывают эксперты Минэкономразвития.

Они добавляют, что есть еще один немаловажный момент, который нужно доработать Минфину. Сейчас в законопроекте предусмотрено, что арбитражу дается до семи дней на рассмотрение дела и вынесение соответствующего решения, а также еще до пяти дней на то, чтобы выслать документы в банк получателя сомнительного перевода.

Таким образом, сроки блокировки перевода не синхронизированы со сроками судебных процедур, которые необходимы для доказательства несанкционированного списания, констатировали в Минэке.

Кроме того, в такой схеме урегулирования вопроса с сомнительными переводами возникают риски того, что реальные мошенники могут воспользоваться длительностью рассмотрения судебных исков и получить доступ к личной информации клиента банка. Это чревато обходом контроля, полагают в Минэкономразвития.

Банки и представители профсообщества солидарны с Минэком. По мнению представителя Сбербанка, предложенный законопроектом Минфина исключительно судебный порядок установления фактов несанкционированного списания денежных средств существенно осложнит работу и без того перегруженной судебной системы.

— Арбитражные суды будут не в состоянии оперативно рассматривать значительное число дел, связанных с хищением денежных средств со счетов клиентов, либо будут формально подходить к принятию решения, не разбираясь в сути дела, — заявил представитель крупнейшей кредитной организации.

По его мнению, суд должен быть последней инстанцией при разрешении споров, связанных с несанкционированными переводами, если не сработали все предыдущие (досудебные или претензионные) механизмы урегулирования вопроса.

Банкирам вторят и юристы. Так, партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что введение судебного порядка решения вопросов о том, санкционированно ли были произведены платежи, усложнит деятельность и кредитных организаций, и их клиентов, и судов.



— Такая процедура вряд ли существенным образом повысит степень защиты лица, чьи средства были списаны со счета без его согласия, — заключил юрист.



Он убежден, что в этом вопросе нужно рассматривать и совершенствовать именно административный порядок решения проблем, тем более что судебная защита по таким категориям споров возможна и в действующем правовом регулировании без дополнительных процессуальных норм.



Минфин не предоставил оперативный комментарий.