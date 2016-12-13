Минэкономразвития просит 109 млрд рублей на поддержку экономики

Минэкономразвития в ночь на вторник внесло в правительство план поддержки экономики на 2017 год объемом 108,75 млрд рублей, включающий меры по финансированию отдельных мероприятий в автопроме, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве и легкой промышленности. Об этом сообщил «Известиям» замглавы МЭР Олег Фомичев. По его словам, более детально предложения будут проработаны к маю, тогда же Минфин и определит источники финансирования, которые пока не обозначены.

Как отметил замминистра, план поддержки-2017 получился более емким и кратким, чем в прошлые годы, которые характеризовались кризисными явлениями. Сейчас экономика уже выходит на траекторию роста.

- В плане - оперативные меры в отношении секторов экономики, испытывающих сложности, а также мероприятия по мониторингу рынка труда и поддержке регионов. Более полные структурные предложения будут готовы к маю 2017 года, - сообщил Олег Фомичев.

Также ответственные за проработку плана Минпромторг и Минфин должны будут разработать технические параметры плана, в том числе и источники финансирования.



- Объем плана - 108,75 млрд рублей. Готового источника финансирования нет. Минпромторг и Минфин будут изыскивать источники, - сообщил замминистра. Он отметил, что продление программы субсидирования ипотеки в плане не стоит. При этом там есть поддержка автопрома, транспортного машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности.

МЭР по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева должен был представить этот документ до 1 декабря, однако из-за смены главы ведомства с Алексея Улюкаева на выходца из Минфина Максима Орешкина срок был продлен на две недели, сообщил источник «Известий».

Стоимость мероприятий поддержки в следующем году будет заметно ниже, чем в прошлые годы. План поддержки экономики в 2016 году обошелся в 880 млрд рублей, в 2015-м антикризисный план стоил в 2,3 трлн рублей. При этом, если в 2015 году план носил название антикризисного, то затем он был переименован в план поддержки экономики. В предыдущие годы правительство направляло основные средства этого плана на докапитализацию банков и лизинговых компаний, поддержку ключевых отраслей (в том числе оказавшихся в плане-2017), формирование инновационных кластеров, субсидирование ипотеки и поддержку экспорта. Если в 2015-м план был прежде всего направлен на стабилизацию ситуации в финансовом секторе, то в 2016-ом – на поддержку реального сектора экономики. Эта тенденция, судя по озвученной Олегом Фомичевым конфигурации, продолжилась и в документе на 2017 год.



Замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов считает, что выделяемый объем средств незначительный и прямого прироста ВВП не даст.

- Сумма антикризисного плана незначительна, - уверен эксперт. - Лучше направлять деньги на стимулирование и поддержку лучших компаний малого и среднего предпринимательства разных секторов, не только, например, автопрома и сельского хозяйства. Более эффективным таким образом будет не отраслевой принцип поддержки, а поддержка своего рода компаний-газелей, которые быстро бегут.

По оценкам Минэкономразвития, спад ВВП в текущем году составит 0,6%, однако уже в следующем ожидается рост на 0,6%.

- Прямого воздействия на ВВП план не окажет, если только будет мультипликативный эффект от поддержки отрасли. То есть по всем направлениям автопрома после поддержки пойдет расцвет и смежных областях - например, с бензином, - заметил Валерий Миронов.

Финансирование проекта станет отдельным предметом для обсуждения. В прошлые годы на план направлялись средства антикризисного резерва правительства (средства замороженных пенсионных накоплений) и переходящие остатки бюджета, а также небольшой объем средств Фонда национального благосостояния. Сейчас в условиях дефицита бюджета и курса Минфина на консолидацию свободных средств практически нет.

